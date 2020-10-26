前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）日前揭露，他拿到有關於拜登兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)的電腦中的文件，內容髒臭不堪，電腦裡有大量未成年少女的大量圖片，與父親拜登的e-mail還坦承與14歲的女孩發生不當關係。據最新美國媒體爆料，杭特筆電的照片中有名14歲少女，喬．拜登長子博．拜登（Beau Biden）的女兒娜塔麗．拜登（Natalie Biden）。
據朱利安尼的說法，電腦裡看到更限制級的內容，括未成年女孩的「大量圖片」，以及一則杭特與他父親的對話信件，杭特承認與一個14歲女孩發生了關係，並且後悔此事，對孩子來說非常不好。這件事披露後，也影響拜登選情。
目前杭特「電郵門」有最新消息，據《一個美國新聞網》（OANN）首席白宮記者里昂（Chanel Rion）指出，杭特筆電的照片中有名14歲少女，喬．拜登長子博．拜登（Beau Biden）的女兒娜塔麗．拜登（Natalie Biden）。
(中時新聞網)
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