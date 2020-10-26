小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】批終戰說法荒謬 勸綠營多讀歷史才有水準 慶祝光復唱和一中 馬斥民進黨胡扯

國民黨今年盛大慶祝台灣光復，遭綠營解讀唱和對岸一中原則。前總統馬英九痛批，種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂，把台灣光復與中共的「一中原則」胡扯在一起，實在太離譜，「希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。」

【2】人倫悲劇 母持刀砍死病女

台南市繼日前發生罹患思覺失調症的逆子弒母案後，昨再傳出母親持刀殺害思覺失調症女兒的人倫悲劇！58歲蔡姓婦人疑因久病厭世，加上長年照顧32歲女兒壓力沈重，25日留下遺書後，在家持菜刀砍死女兒。蔡婦也因頸部割傷送醫，幸無大礙，全案正由警方深入調查中。

【3】受雇跟監港青 港男遭驅逐出境

港籍男子李彬豪今年1月雇用徵信社跟監香港學運人士來台行程，雖獲檢方不起訴，但移民署25日以李遭原公司解聘，居留證已廢止為由，依港澳條例等規定強制驅逐出境，並管制一定期間不能來台，李告訴移民署官員，對驅逐出境早已心中有數。

【4】資源失衡根深柢固 北漂難解

每當南部運動選手們步入下一個就學階段，總得面臨是否北漂的抉擇，其中「獎助金」及各項「福利」更是考慮去留的重要關鍵，北部各校大撒銀彈，各個運動項目代表隊都軍容壯盛，南部學校則是淪為訓練新兵的角色，導致國高中選手北漂失衡現象日益嚴重。

【5】茄子蛋吞蟲飆歌不及品嘗

「池上稻穗藝術節」25日在艾怡良、A-Lin、茄子蛋接力演出下，圓滿落幕。第一次來台東的茄子蛋壓軸演出，不料在〈親愛的無情孫小美〉前奏時，一隻蟲子飛進主唱阿斌的口中，他整首歌都在調整自己的喉嚨，他事後笑說「當時來不及品嘗，就先唱歌」，雖然不小心嗑了蟲蟲大餐，但茄子蛋最愛的是還是池上便當，「我們一天吃了3個便當，三餐都要吃」。他們也趁空檔到金城武樹朝聖，並表示前陣子都在準備新作品，近期會慢慢公布，要大家期待一下。

(中時新聞網)