今年42歲的綠茶（林埈永），曾自曝苦戀韓國空姐一年，更不惜為愛當小王，但最後不敵對方的前男友，戀情就此畫下句點；女人緣極佳的他也表示，近幾年身邊雖不乏桃花，但始終沒有遇到對的人，「現在如果找到的話，就是要結了。」本刊日前直擊，綠茶和一票朋友歡唱至天亮，最後與一名身材前凸後翹的辣妹，搭乘計程車急忙離去，讓人不禁聯想是否好事近了。

身材窈窕的辣妹與綠茶夜唱完，一同到路邊準備搭計程車。（圖／本刊攝影組）

7月25日凌晨近五點半，本刊記者在天色微亮的台北市忠孝東路上，發現剛與友人歡唱完畢的綠茶。不知是否深受韓國文化影響，身穿橘色上衣搭配牛仔褲的綠茶，雖然打扮輕鬆，頭髮卻抓得十分有型，令人一眼就認出他。

儘管有辣妹在身邊，綠茶也沒忽略男性友人，上車前仍小聊了一會兒。（圖／本刊攝影組）

不過，綠茶身旁的正妹，比他更加吸睛，一襲淡藍色平口短洋裝，讓豐滿上圍和翹臀美腿一覽無遺。小倆口步出KTV門口時，看來微醺的綠茶，不時地將手搭在辣妹的纖腰上；接著同行友人把綠茶與辣妹送到計程車等候處，一行人離情依依，綠茶和男性友人擁抱道別後，便和辣妹一起搭計程車離去。上車前，綠茶不忘展現紳士禮儀，開車門讓辣妹先上車，對方似乎也很習慣這種禮遇。從他們熟稔的互動來看，不像是剛認識的普通朋友。

辣妹快速地鑽進車裡，綠茶隨後跟著上車一同離去。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)