有韓國血統的綠茶，在台發展多年仍操著一口破台語，經常被拿來取笑，但留學過加拿大的他，外語能力很好，結識許多外國朋友，回到韓國後也交過幾位韓國女友。自認非常疼另一半的綠茶，始終擺脫不了「倒數第二個男朋友」的悲情宿命，好幾任女友和他分手後吃回頭草，竟都開花結果，讓他非常受傷。

雖然演藝成績平平，但綠茶的人緣不錯，和許多演藝圈前輩都是朋友。（圖／報系資料庫）

讓綠茶傷得最深的一段情，是四年前經友人介紹而認識的韓國航空公司的空姐，當時2人一拍即合，豈料對方早有正牌男友，只是因有點不愉快而暫時分開。不死心的綠茶，就算對方回到韓國，仍持續以簡訊聯繫，但女生常無故失聯，最後他才輾轉得知，那位空姐早就和男友復合。只是，痴情的綠茶始終放不下這段情，仍會不時地傳訊關心，但對方都已讀不回。

雖然在感情上常常失敗，但綠茶的異性緣其實很好，經常參與女性友人的聚會。（圖／翻攝綠茶IG）

綠茶先前曾坦言，年輕時有過不少「被求婚」的經驗，只是當時不夠果斷，也沒有步入婚姻的念頭，因而錯過了幾段良緣，讓他懊悔不已。不久前，綠茶談及對婚姻的看法，除了期許自己能學會果決，更表示想趕快找到「對的人」，最好能在明年升格人夫。

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(中時新聞網)