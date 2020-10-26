綠茶（林埈永）2016年經由友人介紹，認識在韓國航空公司任職的空姐，當時女方來台旅遊，綠茶甚至充當導遊，帶韓國空姐在台遊山玩水，也讓這段情迅速加溫。沒想到事後空姐卻向綠茶坦承早已名花有主，但綠茶為愛不惜當小王，和對方藕斷絲連長達近一年。其實，演藝圈中也有不少男星得知心儀對象有另一伴，卻仍深陷其中無法自拔，最後兩敗俱傷。

黃維德過去與已婚的伊能靜合作《大清後宮》傳出曖昧，2008年2人在北京被抓包十指緊扣，男方演藝事業因此一落千丈，女方的婚姻也畫下句點。

《中國有嘻哈》第一季冠軍PG ONE，2017年被拍到和好友賈乃亮的老婆李小璐共度春宵，因而遭全面封殺，其所屬團體「紅花會」的歌曲也全數被下架，至今無法回歸螢光幕。

余祥銓6年前與周依宸交往期間，女方傳出早有正牌男友李姓小開卻矢口否認，直到男友公布證據，女方才表示，因不願余祥銓被冠上小王而說謊。

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(中時新聞網)