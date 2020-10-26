台中市徐姓男子（徐男、27歲）2019年間扮女服裝設計師，誘高雄4少女拍下高達179張猥褻裸照，他先前曾也以同樣手法，和台中一名13歲少女交往，暱稱少女「吉娃娃」，因和少女發生性關係，被判2年、緩刑5年；後來又約少女到摩鐵開房間，分手後，竟秀少女裸照給新女友看，還在臉書貼少女照片，諷少女當「香爐」，再次被告。

本刊調查，徐男於2015年假扮女服裝設計師，和台中一名13歲少女交往，並暱稱少女為「吉娃娃」，2016年間，徐男因和少女發生性關係，案經台中地院判刑2年、緩刑5年定讞。

緩刑期間，徐男又向少女索討裸照，並以「吉娃娃的裸照」為檔名，在手機建立少女裸照相簿，之後又和少女到摩鐵開房間，兩人後因感情不睦，宣告分手。

徐男有了新歡後，竟將少女的裸照傳給新女友看，並在臉書附上少女照片，發文詆毀少女：「太平裸照一姐，到處當香爐給哥哥插」等語；徐男新女友認為徐男四處傳送少女裸照行為不妥，輾轉將此事告知少女，被害少女一氣之下提告。

案經台中地院審理此案時，徐男為求獲得減刑，跑去精神病院掛診，住院一個禮拜以取得就診證明，原以為「假扮精神病患」之事天衣無縫，結果和友人一席嘲諷精神病院及病患的對話，以及法官請療養院精神鑑定結果，證明徐男並無精神狀況，戳破徐男假病躲刑責的完美計畫。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)