「蘿莉控」渣男徐姓男子（徐男、27歲）在臉書上以假照、假名，假扮女服裝設計師，專誘國中少女拍下裸胸及裸體的猥褻照，2016年在台中因散佈曾和他發生關係的13歲少女裸照又詆毀名譽，眼見要遭法院判刑，竟為了脫罪，跑去住7天的精神病院，結果和友人在通訊軟體對話的，引用紅遍全球的美國影集「陰屍路」，形容醫院，裝病脫罪計謀因此破功。

受害的台中13歲少女狀告徐男，台中地院審理期間，徐男為求獲得減刑，前往精神病院掛診，為取得就診證明，還委屈自己住院一個禮拜，原以為「假扮精神病患」之事天衣無縫，結果和友人一席對話卻讓假病伎倆被戳破。

徐男當時以通訊軟體和友人對話時，直接了當告知友人，「為求減刑去住精神病院，但是住一個禮拜差點嚇死！」友人好奇問原因，徐男即引用美國「陰屍路」影集形容「住院心得」。

徐男在對話中指，「住精神病院根本是陰屍路」，還狠酸病患「看到他，就像殭屍一樣圍過來」，友人再追問「為何他們會圍過來？」徐男竟回「因為病患都是憂鬱症 、精神分裂 、幻視、幻聽 」。

根據判決書，檢警發現徐男和友人的對話，徐男直言在精神病院取得就診證明並不斷回診，獲得緩刑機會大。（圖／翻攝畫面）

徐男並向友人揭露「若要取得精神病院就診證明，需要定期回診，不斷上訴，如果他能取得緩刑就贏了，不用受牢獄之災！」聊天結束前，徐男還不忘要求該名友人配合作證，以利他後續的精神鑑定。

台中地院當時為了解徐男犯案精神狀況，曾囑託衛福部草屯療養院鑑定徐男精神狀態，結果顯示徐男犯案當時，並無精神障礙、明顯幻覺妄想或其他心智缺陷、重大精神疾病狀況。

法官認為當時徐男是和律師商討訴訟策略後，刻意塑造自己罹有精神分裂、幻聽、幻視等情感型精神病病徵，以求矇騙法院及鑑定機關。

法官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》罪以及《妨害性自主》等罪，判徐男3年10個月有期徒刑；另依誹謗罪判徐男5個月徒刑，易科罰金約15萬；台中高分院二審今年4月改判徐男3年7個月有期徒刑。

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(中時新聞網)