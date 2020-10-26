專門引誘國中少女的「蘿莉控」徐姓男子（徐男、27歲），因和台中13歲少女發生關係，又散佈裸照，台中地院一審判3年10個月有期徒刑，全案上訴台中高分院期間，徐男竟又假冒服裝設計師，引誘高雄4名少女裸拍179張猥褻照。

徐男涉及台中少女案部分，今年4月被台中高分院判處3年7個月有期徒刑，徐男眼見前案遭判，唯恐誘高雄4少女裸拍案也遭重判，仍試圖以憂鬱症脫罪，所幸裝病精神鑑定未過關，遭重判9年。

高雄高分院二審法官，調閱徐男過往的就診病歷，認為徐男在高雄所涉案件時間和台中所犯下的少女案，法院委由草屯療養院鑑定徐男的精神鑑定日期相近，加上高雄法官也委請高雄凱旋醫院鑑定，結果也證明「徐男犯案當時，並無精神障礙、明顯幻覺妄想或心智缺陷、重大精神疾病狀況」。

法官並認為徐男以詐術讓少女拍下裸照和影片，犯罪行為均需事前計劃，過程中也涉及主動對他人進行欺騙及操控，這些都需要清楚的思考，並非恍惚或精神解離情況下可為之。

徐男審酌，徐男先前已在台中犯下前案，仍不知悔改，又犯下高雄4少女裸拍猥褻照案，導致被害少女受害創傷深，至今仍無法原諒徐男，還請求法官應對徐男從重量刑。

二審法官審理後，認為徐男惡性重大，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪重判徐男9年徒刑。

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(中時新聞網)