時序進入深秋，不妨一探宜蘭著名的溫泉鄉「礁溪」，充滿日式或歐式風情的景點，讓人宛如穿過任意門，不用搭飛機就能有國外旅遊Fu。

礁溪近來最火紅的，非「A.maze Jiaoxi兔子迷宮．礁溪浴場」莫屬。隨著山路彎進小徑，一棟粉紅色、宛如城堡的建築，吸引民眾目光。一旁的庭園區仿造電影《魔戒》在紐西蘭北島拍攝的「哈比村」場景，有綠地、菜園、小溪，以及三棟迷你屋。

「A.maze Jiaoxi兔子迷宮．礁溪浴場」從主體建築外觀到內部都充滿夢幻感。（圖／于魯光攝）

粉紅城堡 尋訪奇景

進入迷你屋內，牆壁上繪製了哈比村內的「綠龍酒館」、紐西蘭著名的「福克斯冰川峽谷步道」、世界第九大奇景「懷托摩螢火蟲洞」等三種立體彩繪圖，讓人倍感驚喜。

利用視差造成物體大小錯覺的「大小屋」，趣味十足！（圖／于魯光攝）

不只如此，步上粉紅城堡的二樓，便開啟另一場環遊世界的旅程。在３Ｄ立體彩繪圖的視覺錯差之下，你能搭乘熱氣球遊覽土耳其棉堡、漫步在潔白的希臘山城中，或是走進韓國正夯、用黑白線條營造的２Ｄ空間中當文青；英倫紳士風的酒吧，也成為探訪者能放鬆、假裝小酌幾杯的好所在。每個房間都讓人驚呼連連，難怪成為網美最愛的拍照打卡勝地。

置身２Ｄ手繪的黑白空間中，立馬成為漫畫主角。（圖／于魯光攝）

驅車來到礁溪市區，走進「咖啡浴FURO CAFE」的純白建築，到了二樓，眼前出現的是宛如日式澡堂、以白色與深灰色磁磚拼貼出的清新空間，讓人搞不清楚自己身在礁溪，還是日本溫泉鄉。

「酷栗拿鐵」口感滑順，也能喝到栗子的甜香滋味。（130元／杯）（圖／于魯光攝）

「焦糖愛波生吐司」，生吐司口感鬆軟溼潤且帶有蜂蜜香味，撒上糖粉炙燒的蘋果片則增添咀嚼口感。（90元／份）（圖／于魯光攝）

店內餐點走輕食路線，提供現下正夯的生吐司、職人手作甜點、日本空運LUPICIA特選茶、自家釀梅酒等，最特別的是，餐點上桌時還會用檜木浴盆或日本人泡湯用的水盆盛裝，充滿「風呂」的氛圍與意象。

「咖啡浴FURO CAFE」店內高低錯落的座位，輔以可移動的茶几與坐墊，讓人能更自在地用最舒服的姿勢享受午後時光。（圖／于魯光攝）

賞鯊玩鴨 萌趣滿點

接著來到以白蝦養殖起家的「金車生技水產養殖研發中心」，場內打造了一個小而美的水族館，同時傳遞海洋保育的知識。「水族觀賞區」展示了近百種水中生物，如「美國白鱟」、「管海馬」，以及有著黃色身軀而被稱為「海中皮卡丘」的「角箱豚」等稀有海洋生物，就算不能到沖繩的水族館，也能來這裡一探究竟。特別的是，店家在直徑二十米的養殖池上方，設置透明空中看台，讓遊客能近距離看到「豹紋鯊」、「魟魚」等在腳下優游，大小朋友來到此處，皆眼界大開、興奮不已！

不需要全副武裝的潛水設備，站在透明看台上，就能近距離觀賞鯊魚和魟魚游來游去。（圖／于魯光攝）

遊覽完海底世界，接下來去「甲鳥園」朝聖可愛鴨鴨。此處被稱為「五星級的鴨舍」，除了人道友善的飼養方式，也施作自然工法，讓園內的生態循環共生；還有利用原有地景搭建出來、結合日式清水模與木紋設計的綠建築，置身其中，讓人不禁羨慕園內的鴨子真是幸福！

將飼料放在手中，鴨子們便會瘋狂地啄食，相當有趣！（飼料50元／罐）（圖／于魯光攝）

在甲鳥園，可以看到包括北京鴨（櫻桃鴨）、土番鴨、褐色菜鴨等不同品種，農場經營者賴長盛還特地規劃「小鴨體驗區」，讓遊客能觸摸、握抱剛出生不久的小鴨，卡哇伊！

日式清水模的現代感建築，讓人很難想像「甲鳥園」的前身是已經營60多年的傳統鴨舍。（圖／于魯光攝）

除了賞魚玩鴨，「大碗公溜滑梯」也值親子一訪。由於台灣近年來向其他國家看齊，積極打造公園的特色風貌，昔日為「蘭陽十二勝」之一的「龍潭湖風景區」，園內便設置了「大碗公溜滑梯」，不少外地人都專程慕名前來遊玩。

在「龍潭湖風景區」內的「大碗公溜滑梯」，是全台15座最具特色的溜滑梯之一。（圖／于魯光攝）

大碗公溜滑梯原名「龍掌坡」，四十五度傾斜的光滑地面，加上中間有塊圓弧凹槽，看起來就像是一個大型碗公的局部，故而得名。圓弧狀的設計可讓多組人同時溜滑梯，加上長度較短，就連小小孩都能安全地感受溜滑梯的樂趣。

化身忍者 修煉通關

說到日本，「忍者」絕對是榜上有名的代表之一。「宜蘭忍者村NINJATOTOLO」的老闆Yoyo，因為喜歡動漫「火影忍者」，特地到日本的忍者體驗館考察，並將修煉忍術的方法帶回台灣，成立「宜蘭忍者村」，訓練每位來到這裡的大小朋友，邁向忍者之路。

不同於日本多是古物參觀或穿著忍者服等靜態活動，在「宜蘭忍者村」裡可以親身體驗各式動態實戰的忍術。（圖／于魯光攝）

在館內通過由易而難的種種修煉，成功地使用貼身武器「手裡劍」、施展出順利貼著牆壁移動的「走壁術」、做到結合旋轉與爆發力的「迴旋踢」等技能，你也可以成為「漩渦鳴人」！

日式料理出身的老闆王博弘，在家鄉礁溪開設「花見小路 在地小農鍋物」，一如店名，店內大量使用自家生產與鄰居種植的在地農作物，既新鮮又能減少食物的碳足跡，且不使用過多調味，以單純的柴魚、昆布、醬油熬製高湯，凸顯食材風味，對身體不會造成太大負擔。

冷藏手切的「霜降松阪豬」，更能吃出Q彈爽脆的口感。（320元）（圖／于魯光攝）

「綜合海鮮」能一次大啖東石蚵、宜蘭蛤、進口白蝦等種類豐富的海產。（500元）（圖／于魯光攝）

王博弘的堅持還不僅於此，由於食物烹煮時會產生殘渣，影響湯頭味道，因此特地替客人準備「濾杓」，方便客人撈除雜質，就能開心地把含有各種食材精華的湯頭喝光光，讓不少人一吃成主顧。

小而溫馨的「花見小路在地小農鍋物」，讓人感受日式用餐氛圍。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)