港片《毒。誡》以慈雲山13太保陳慎芝為故事主角，講述他從1名吸毒的黑道小弟，戒毒成功後從事傳福音戒毒等公益工作，而後更獲得香港10大傑出青年，傳奇一生被拍成電影。而台灣也有相似的勵志故事。戒毒村主任蕭建緒吸毒20年，多次進出監獄，戒毒後，他當起戒毒導師陪伴學員戒毒，未來更立志成為「傳道人」，用自己故事鼓勵更多人拒絕毒品，創造新人生。
淡水區小坪頂1處僻靜社區，4樓的空間坐著10多名學員專心聽著牧師娘講道，桌上攤開著聖經，大伙聚精會神還不時高聲讚美，氣氛活潑，但這裡其實不是教堂，而是「毒品勒戒村」。
這群學員裡，坐在門口旁的蕭建緒（小緒，46歲）戴著膠框眼鏡，穿著深色襯衫，看起來相當斯文，而他正是毒品勒戒村的主任。小緒回憶起自己的前半生，幾乎跟「匪類毒蟲」畫上等號，過去20年因為毒品3進3出監獄，前後總共坐牢10年。
「我希望用我走過的歹路，幫助更多染有毒癮者，戒毒找到新人生！」小緒說，他13歲那年還是個資優生，但在從私校轉學到公立學校後，命運全變調，小緒遭到新同學霸凌，接著又被「貶」到放牛班，交了壞朋友染上毒癮，為了買毒，他勒索同學，偷媽媽的錢，17歲時小緒到酒店打工當少爺，只為了多拿點小費好買毒品。
沉溺於毒品的迷幻世界，小緒也做出許多荒唐事，曾要求同樣吸毒的女友下海賣身，他當馬夫負責接送，只要女友不從就是一頓毒打，也曾和某任女友合夥開潮牌服飾店，卻因為毒品虧空千萬公款，「我當時被通緝2年多，每次一吸毒，就出現幻聽幻象，總覺得有警察要抓我」。
自從小緒來到勒戒村信仰宗教戒毒後，他脫胎換骨，成為勒戒村的戒毒導師，未來期許自己成為「傳道人」。「社會上對於吸毒者都是負面印象，多半不願給機會，『相信』讓我改變人生，脫胎換骨，我用我自己的例子，請大家能給走錯路的人多一次重生的機會！」
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(中時新聞網)
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