毒品勒戒村的戒毒導師蕭建緒（小緒，46歲），過去曾吸毒20年，也因吸毒、販毒坐牢10年，甚至連在金門當兵時還想方設法串通藥頭，將安非他命混充成眼藥水，成功運毒。不過當他第3次出獄後，下決心這輩子不要再過牢獄生活，因緣際會來到勒戒村戒毒，也因此扭轉人生。

小緒回憶，13歲那年染上毒癮後，其實母親都知道，「媽媽看到我眼睛瞪得大大的，目露凶光，就知道我又吸毒了」。當年母親想勸但根本管不住被毒品控制的小緒，十分無助又擔心兒子吸毒被警察抓走，日夜提心吊膽。

但母親的眼淚根本比不上毒品的誘惑，就連在金門當兵，小緒也想方設法運毒。小緒跟台灣藥頭研究出，把眼藥水倒掉改裝液態安非他命，他說當時這種液態安毒專銷往日本，只有行家才知道，毒品偽裝成眼藥水蒙混過關，只是，夜路走多了，總是會碰到鬼。「我退伍之後就因為吸毒又販毒，被警方盯上」。

最後，小緒被抓坐牢，進出監獄的循環不斷輪迴，直到第3次出獄，他和1個18歲小女生交往，但女生愛上別人，他約兩人談判時偷對方皮包，事後，想到10年的牢獄生活，擔心又得坐牢，突然，沒有信教的小緒卻動念做禱告，「只要不是告我搶奪或傷害，我一定徹底改過」。

冥冥中似乎早有安排，對方最後以《妨害自由》和《侵占》等提告小緒，而小緒的母親此時也帶著小緒來到勒戒村，她多年來都沒放棄吸毒的愛子，希望牧師夫婦能幫忙戒毒，談話間，師母一眼認出小緒，原來3年前在1場監獄音樂治療活動時，他們已見過面。

種種巧合讓小緒在勒戒村待了下來，但他依然愛打架也想逃跑，最後牧師下通牒，希望他到反毒大本營「晨曦會」接受4年門徒訓練課程，「說起來很神奇，我真的乖乖去念書，也在那遇見我老婆。」小緒成功戒毒找到新生活，甚至重新回到勒戒村服務，成為學員們的戒毒導師。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)