前半生幾乎跟「匪類毒蟲」畫上等號，勒戒村戒毒導師蕭建緒（小緒，46歲）坐牢10年，因緣際會來到勒戒村戒毒，但他還是不改本性依舊愛打架惹事，最後牧師對他下最後通牒，要求小緒到「晨曦會」念4年書完成門徒訓練，意外的是他在這裡居然遇見真愛，2人踏上紅毯。

當兵退伍後，因為吸毒又販毒，小緒被警方盯上，不斷循環著出獄、吸毒被抓又坐牢的日子，當他3進3出監獄後，暗自下決心不要再過這種生活。而在此時，小緒的母親帶著他來到勒戒村，她多年來都沒放棄吸毒的愛子，希望牧師夫婦能幫忙戒毒，談話間，師母一眼認出小緒，原來3年前在1場監獄音樂治療活動時，他們已見過面。

因為種種巧合，小緒在勒戒村待了下來，但他依然愛打架也想逃跑，待了1年半後，牧師下最後通牒要求他離開勒戒村，到反毒大本營「晨曦會」接受4年門徒訓練課程，「說起來很神奇，我真的乖乖去念書，也在那遇見我老婆。」

小緒說自己從勒戒村到「晨曦會」接受4年門徒訓練課程後，開始有了好的轉變，不僅成為戒毒導師，自許未來要成為一名傳道人。（圖／趙世勳攝）

小緒說自己過去吸安非他命，妻子則吸食海洛英，相似的過去讓2人心靈契合，於是在2年前走上紅毯。兩人婚後也各自在不同教會機構從事戒毒輔導工作。

「我是安非他命專門戶，學員有沒有吸毒，我最清楚。」小緒苦笑，他現在在勒戒村擔任主任，1周7天也都住在這裡，他專門照看學員生活起居，幾乎同寢同食，每天清晨6點起床，晚間10點就寢，學員住在這裡不能跟外界接觸，只有家人能來看望，為了就是隔絕毒品以及藥頭、朋友等聯絡，「這裡規定，如被抓到吸毒，學員就得打包離開。」

只是，戒毒最大敵人就是自己，尤其毒癮發作時，小緒舉自己的例子，「安非他命是中樞神經興奮劑，很傷腦部，我以鼻子吸食所以患有鼻中膈彎曲，毒癮發作起來頭痛欲裂，痛到整個人在地上打滾，甚至得送急診。」

不過這些「戒毒」的狀況，卻也因為運動得到緩解。原來成立勒戒村的牧師自己就是健身教練，他提倡運動流汗將殘留體內的毒品排出體外，一方面也讓腦部分泌多巴胺，減輕毒癮發作狀況。

2012年第3次出獄後，小緒看著自己的出監證明書，當時他告訴自己，此生不要再坐牢。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)