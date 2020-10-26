位在淡水山區的毒品勒戒村，專收毒癮、酒癮等的學員，戒毒導師小緒幫助他們重拾新生，故事如同港片《毒。誡》翻版。其中學員們也有許多感人故事。學員小乖（化名，26歲）在家排行老2，平時最受寵，卻因毒癮發作居然拿刀砍媽媽，現在他已經戒毒，還成為戒毒宣導員，這讓小乖很自豪「這是我做過最對的事！」

勒戒村戒毒導師小緒靠著宗教的力量戒毒後，扭轉自己的人生，接著他重返勒戒村擔任專員和主任，他以自身的故事激勵許多學員，這4年時間裡，也看到許多學員「好的改變」。

其中，26歲的小乖15歲染毒，他的父親罹患小兒麻痺，靠賣水果辛苦養家，3個孩子中媽媽最寵小乖，沒想到小乖某日因毒癮發作，竟拿西瓜刀砍傷最疼他的媽媽，此舉讓父母傷心欲絕。」

在勒戒村住了2年，小乖終於願意打開心扉，不再想著「吸毒」，甚至還擔任起戒毒宣導員，巡迴多所國、高中，站在台上將自己的故事，分享給年輕學子作為借鏡，「這是我目前覺得自己做最對的事情。」小乖說，他也修復與爸媽的關係，「中秋節爸媽來看我，我唱歌也跟他們說謝謝，媽媽聽到這句話，當場哭了！」

勒戒村的牧師提倡靠運動將殘留體內的毒品排出體外，也讓腦部分泌多巴胺，減輕毒癮發作狀況。（圖／讀者提供）

另外，學員小凱（化名，23歲）由阿公阿媽帶大，叛逆期誤交損友成為小混混，打架鬧事又吸毒，涉及多起《傷害罪》，是當地警方頭痛人物。他來到勒戒村後很沉默，小緒陪著他天南地北的聊天，花了一個月才打開他的心門，小緒也說起自己的故事，這時才點燃小凱「不一樣生活」的希望。

有了希望，就願意努力做改變，無論是聽講道、重訓運動，甚至繪畫課，小凱努力融入，小緒也陪在一旁安撫情緒，甚至也陪小凱出庭，就這樣以「一個帶一個」方式，漸漸讓小凱不再想著「吃藥」。小凱也提筆寫信給戒毒贊助人，敘述自己到勒戒村生活和心情上的變化，懺悔過去的曾經也感恩贊助人給他不一樣的路，未來他夢想能成為1名牧師。

陪伴著學員看著他們過著不一樣的人生，小緒認為自己有責任幫助更多戒毒人。「社會上對於吸毒者都是負面印象，多半不願給機會，『相信』讓我改變人生，脫胎換骨，我用我自己的例子，請大家能給走錯路的人多一次重生的機會！」

勒戒村以一年一期收治學員，每天都有不同課表，除了品格教育、讀聖經、繪畫課還外有大量的運動課程。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)