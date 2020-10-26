中天新聞台換照聽證會流程。

中天新聞台執照年底到期，面臨換照，但國家通訊傳播委員會（NCC)竟首度為此在26日舉辦聽證會，外界質疑執政的民進黨因無法容忍不同聲音、介入影響換證，連日來社會批評聲浪不斷。聽證會今上午9:30起舉行，外界也高關注這一場攸關我國新聞自由未來發展的關鍵會議。

依NCC公告，鑑於中天新聞台換照案攸關國家全安、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等情事，因而舉辦聽證會。

然中天換照案竟與國家安全有關？也引發外界質疑。《中國時報》前社長王健壯日前就針對NCC擬訂的聽證會八大議題分析指出，政府和NCC顯已有足以判死的心證，其中把換照跟國安掛勾，足見NCC已認定中天有紅媒嫌疑，即便中天負責人在聽證會上自證無罪，但結果恐如被黨產會認定的附隨組織般，逃不掉被查抄的命運，所以這些聽證會，都是掩飾政府心證與行政認定的幌子而已。

國民黨黨團首席副書記長鄭麗文日昨也質疑，NCC「電台內容事務處」之下有「觀測統計科」，這到底是在監測誰？監測的內容是什麼？這難道是政府黑手伸入媒體干預新聞自由的佐證嗎？至於業界傳出，在關掉中天新聞台後，已有綠營的政商大老、重要金主覬覦中天新聞台的黃金頻道，而且已有3套劇本，難道政府不需要出面說明，行政院長蘇貞昌不需出面自清？

而據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，有6成8民眾認為新聞台監督當政者，對民主發展很重要；而各新聞台被民眾認為較能監督政府者，由中天新聞台奪冠，就連泛綠選民也持相同看法。換言之，「中天關定了」若屬實，勢將引發民眾憂慮民主受衝擊。

民眾和中天人也不忍了，就在聽證會前夕，公民團體及中天新聞台分別在自由廣場、松山車站前廣場辦民主開講，現場湧入大批民眾聲援。針對外界質疑，行政院長蘇貞昌與總統府近來則都回應，尊重NCC專業判斷、強調沒有干預。

聽證會將邀請當事人中天電視及利害關係人神旺投資、海洋投資、兆昇投資，證人、鑑定人以及其他參與人等。掃描QR code即可收看聽證會線上直播。

掃描QR code即可收看聽證會線上直播

(中時新聞網)