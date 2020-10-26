總統蔡英文已進入第二任期，2024年總統大選提前開打，誰會是可能人選，備受矚目。資深媒體人韋安依據最新出爐的民調分析2024，直言民進黨總統人選懸了！

韋安在臉書發文表示，最新公佈的美麗島電子報民調，2024總統可能人選10月的民眾信任指數：侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％和柯文哲45.9％。

對於這個民調結果，韋安做了3點分析：

一，藍營侯友宜超過朱立倫，接近20%，朱還雙輸綠營賴、鄭兩人，目前看來朱已出局，而侯沒有意外的話，鐵定出線。

二，綠營2024的總統人選，則非常懸。賴清德自去年黨內初選後，幾乎成了半個隱性人，而鄭文燦擁有六都市長的舞臺，聲量相當高，結果賴的信任指數（支持度參考），竟然在鄭之上。

三，如果賴陣營未來兩年，有更多為2024而備的造勢操作，可能還會有上昇空間，拉大與鄭文燦的差距。

韋安直言，外界雖然普遍看好鄭文燦代表綠營出戰2024，但最後賴、鄭誰與侯友宜對決，變得非常懸和不確定。

(中時新聞網)