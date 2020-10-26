世界大賽G4，光芒9局下藉著安打與道奇失誤一舉逆轉。（MLB臉書）

世界大賽持續進行，除非道奇最後摘冠，否則G4的離譜失誤將在歷史留下恥辱一筆。道奇的失誤是多人造成，連續出現而形成災難，可以分成3個階段：被敲安、中外野手傳一壘手、一壘手傳捕手。

終結者簡森(Kenley Jansen)9局下登板，投得很閃，主審好球帶寬鬆，道奇取得兩出局，但也被敲安和保送，讓追平分與超前分都上到壘包。球數領先時簡森攻擊好球帶，被光芒菲力普斯(Brett Phillips)一棒追平比分，道奇就算沒失誤也要打延長賽了。

中外野手泰勒(Chris Taylor)第一時間沒把球接進手套，但他還是盡快回傳給一壘手孟西(Max Muncy)。光是接球失誤還不至於輸掉比賽，因為光芒的超前分阿羅薩雷納(Randy Arozarena)從一壘跑回本壘還是太遠了，孟西接到球的時候，阿羅薩雷納還在三壘和本壘之間猶豫。

孟西保險起見再回傳本壘，捕手威爾史密斯(Will Smith)這次漏接就是致命失誤。史密斯還立刻轉身想要觸殺，其實阿羅薩雷納根本就沒敢靠近本壘，如果史密斯接住這球，有機會以夾殺進入延長賽。

外野手泰勒、捕手史密斯兩人都被記失誤，看起來還是史密斯的責任大一些。孟西傳球的決定正確而沒有責任。雖然投手簡森補位也守不住，但他慢半拍的補位動作還是惹來爭議。

(中時新聞網)