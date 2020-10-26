各地多雲到晴的好天氣持續到周三(28日)，周四(29日)開始東北風增強，冷空氣比上一波更強一些，周四起北部及東半部有局部短暫雨，其中周四、周五(29、30日)水氣較多，雨最大，周六稍轉乾。

氣象局表示，周四東北風增強，周五、周六東北風影響，全台降溫轉涼，特別是周五、周六(30、31日)中部以北及東半部低溫僅19至21度，南部也只有22至24度，注意保暖。迎風面的北部及東半部的雨則是周四、周五最多，周六雨較少。

氣象達人彭啟明在臉書指出，周四這波東北風略強一些，溫度有機會比這周末略低，今年第18號颱風莫拉菲發展很快，今天起進入南海往西前進，有機會今天增強為中度颱風，但位置和前兩個颱風相比顯著偏南，外圍雲系影響台灣的程度較少，主要還是東北風的天氣在主導，頂多是很外圍中層的水氣有些北上而已。

彭啟明說，未來一兩周，南海到菲律賓東方海面，各種條件仍然非常有利於颱風的生成，但這時候大陸高壓都非常的穩固，暫時也都還看不到有減弱的趨勢，要有颱風非常接近或帶來較多雨勢，還是比較困難一些。

彭啟明說，前幾周北部的連續降雨，讓翡翠水庫水位很戲劇性衝高，上升將近12公尺，離歷史平均同期水位只剩下不到一公尺，蓄水量也達到將近76%，這對未來調度整個北台灣是相當有利的，不過節約用水是一種習慣，別浪費珍貴的水資源。

(中時新聞網)