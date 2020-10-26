美股回測月線或季線支撐後反彈，台股上周五早盤持續在高檔震盪個股表現，終場指數以下跌18點收在12898點，成交量為1516億元。

美國紓困案雖有進展，不過目前看來已難在大選前完成法案，接下來短線就看美股個股財報，甚至震盪整理觀望美大選結果出爐。

若川普連任，則市場較傾向先漲後跌；若拜登勝選，則是先拉回整理之後再往上攻；萬一拜登勝選而川普不認帳短期出現爭議的話，則短期股市可能震盪幅度就會較大。

至於台股部分，過去十年在10月下旬~11月初大都呈現高檔震盪或碎步盤堅，主因是反應第三季電子旺季財報利多和10月營收，10月底~11月10日前則小心短線利多出盡拉回整理至少到11月中前後再說。

故看法不變，支撐在12700點，若跌破則小心季線將走平下彎，如此整理時間將拉長，進入大區間震盪或至少回測半年線~年線上下。(倫元投顧提供)

(時報資訊)