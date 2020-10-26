鴻海(2317)日前於中國大陸舉行菁英幹部結訓暨頒獎典禮，董事長劉揚偉表示，集團欲實現轉型升級，須全面落實「3+3=∞」的創新驅動成長戰略。年輕人是活水源頭，未來將致力強化文化升級及人才建設，激發次集團創造力。

鴻海2020屆菁幹班中央集訓採用「1+X」培訓模式，經入職文化引導、21天必修課、成長進階營及3個月產線學習與鍛煉後，於深圳龍華園區舉行結訓暨頒獎典禮，並與成都、天津、煙台、武漢、昆山等16個廠區同步視訊連線，共計5000餘人參與。

透過視訊連線參與的劉揚偉認為，要實現F1.0、F2.0、F3.0轉型升級，集團須在產業和技術上攜手全球標竿客戶，共同創造全方位智慧生活，全面落實「3+3=∞」的創新驅動成長戰略。而年輕人是活水源頭、是未來希冀，唯有終身學習才會永遠年輕、無限成長。

劉揚偉亦分享鴻海科技日活動，指出將搭建軟體更新、軟硬分離、開放生態的電動車MIH平台解決方案，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，加快整合電池快充、高能量密度電池及固態電池技術研發，爭取未來5～10年在全球電動車零組件及服務占比達10％。

劉揚偉表示，將持續推動分工、分享、興利、除弊，使集團文化更溫暖、更科技、更和諧，讓企業環境更快樂、更安全、更健康，以「強中央」提升服務意識，優化制度建設、增強集團凝聚力，以「富地方」提升共贏意識，加快人才建設、激發次集團創造力。

劉揚偉亦感謝百萬富士康員工攜手努力，克服新冠肺炎疫情全球大流行及經濟波動帶來的挑戰，使集團經營持續正向發展，並希望菁幹班以「菁才接續，功在不舍」為志，紮根富士康、獻身科技事業，共創美好未來。

(時報資訊)