中國大陸經濟數據持續好轉，2020年8月零售消費數據年增0.5％，為半年來首次擺脫衰退，預告即將來臨的「雙11」消費力道值得期待。中信投信對此建議，若欲精準掌握年底前此波電商題材，投資人應慎選電商成分比重較高的陸股ETF。

中信中國50經理人葉松炫分析，中國大陸十一黃金周消費復甦力道明顯，全國零售和餐飲重點監測企業銷售金額約1.6兆人民幣，日均銷售額年增約4％，且各景點旅遊人潮擠爆，隱隱可見報復性消費跡象，對於接棒上場的「雙11」而言亦預示吉兆。

葉松炫指出，中國大陸零售數據持續好轉，並以電商零售成長最引人關注。據中國國家統計局資料，今年前7月全國網上零售總額年增9，而阿里巴巴、京東等中國大陸指標性電商，今年股價持續挺進、屢屢突破新高紀錄。

葉松炫分析，雖然陸股9月雖略為回檔，但今年以來爆發力仍頗具看頭。以MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數為例，今年截至15日報酬率仍有19％，如阿里巴巴、騰訊、美團點評等多檔新經濟類股頻創新高，為推動陸股表現主要動力。

其中，阿里巴巴近期好消息不斷，不僅旗下子公司螞蟻金服即將上市、市值上看2000億美元，中國大陸境內投資人對於螞蟻金服的預先認購亦已爆出搶購潮，葉松炫預期屆時有望拉抬母公司阿里巴巴股價。

中信投信指出，相較於多數陸股指數成分股以金融、傳產為重，囊括阿里巴巴、京東、拚多多等重量級電商的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數，電商占指數權重已超過25％，表現深受中國大陸電商股價影響。

據彭博統計，自2014年起到今年8月底止，MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數每年第四季的11月表現均相對突出，代表在雙11帶動下，線上經濟股價皆頗有表現。中信投信建議，投資人可多留意追蹤該指數的中信中國50。

(時報資訊)