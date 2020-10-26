今起秋高氣爽、晴時多雲，各地高溫來到30度左右，降雨零星。好天氣維持僅3天，周三（28日）晚起水氣增多；周四（29日）新一波冷空氣南下，各地氣溫陡降；周末前北台灣下探15度，有機會再創入秋新低溫。輕颱「莫拉菲」最快今轉中颱，對台灣無影響。另熱帶擾動持續發展，菲律賓附近不排除又有颱風生成。

這個星期的天氣在周三有很明顯的分野，今起連續3天天氣穩定，白天高溫回升，北部上看29度、中南部及東部達30度，不過各地早晚偏涼，日夜溫差逾10度。局部地區有零星水氣，大致上降雨機率低。

周三入夜後逐漸變天，一波東北風南下，甚至不排除達東北季風等級（台北氣溫低於14度）。這波東北風挾帶水氣，迎風面北部、東半部轉有雨，周四起濕涼。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，最新模式模擬，周四起東北風明顯增強、水氣略增，到了周五（30日）水氣減少，清晨受「輻射冷卻效應」影響，恐出現15、16度低溫。整體天氣好轉，要等到這個周末。

另外莫拉菲颱風持續增強，最快今天成為中度颱風，對台灣已無影響。不過菲律賓附近仍有熱帶擾動發展，被氣象局長鄭明典形容為「颱風窩」的該區域，可能又長出颱風，未來影響有待觀察。

(中時新聞網)