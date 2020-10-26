小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(26日）財經重點。

【1】盤中零股交易今起跑

台股新制再寫下新頁，盤中零股交易今（26）日正式上路，9點10分將出現第一次撮合，雙王台積電、大立光及蘋概股族群，都有可能入列第一筆成交個股，證交所也樂觀預估零股交易次數從1次變89次，零股交易的「成交值成長五倍一定有，可能不只」，初期投資人可能需要時間適應。

【2】蘋果A15晶片傳採台積N5P製程 明年第3季投片

蘋果A14及A14X處理器已在台積電採用5奈米製程量產，預期明年會推出新款桌上型電腦A14T處理器及蘋果自行開發繪圖處理器（GPU），同樣採用台積電5奈米製程投片。據供應鏈業者消息，蘋果已著手進行新一代A15系列處理器開發，預期會採用台積電5奈米加強版（N5P）製程，明年第三季開始投片。

【3】美股超級財報周 台股吐悶氣

美股超級財報周登場，蘋果等六大電子巨擘領先在美國總統大選前揭露財報，外資圈人士直指，受大選因素干擾，台股資金動能確有下滑，但因美股電子龍頭與台股大廠關聯深厚，一旦指標股的成績優於預期，台股可望衝破量能不繼的悶鍋。

【4】三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元

韓國三星集團會長李健熙昏迷6年多之後，於25日去世，享年78歲。集團第三代繼承人李在鎔的時代正式開啟。與此同時，李健熙的法定繼承人可能面臨高達10兆韓元（約台幣2,754億元）的遺產稅。三星家族的遺產繼承問題和公司架構是否生變引發各界關注。

【5】螞蟻A股IPO 報價傳每股69元人民幣

正值螞蟻集團衝刺上市計畫之際，外電引述消息指出，部分大型中國基金管理公司已提交競購螞蟻A股的報價，為每股人民幣（下同）68～69元。由於螞蟻集團將分別在科創板和港交所發行16.7億股的新股，若以每股69元計算，螞蟻在A股上市的融資金額最高可達到1,153億元。

(中時新聞網)