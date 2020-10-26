藥華藥（6446）26日表示，公司與歐洲合作夥伴AOP的商業仲裁案，雖然面臨新台幣48億元的損失，但是公司將針對仲裁結果提出挑戰。依據國際會計準則IAS37 ，此仲裁判斷尚存在不確定性，此合約爭議仍是進行式，因此對藥華藥第3季及第4季淨值及EPS不會有影響。

華藥藥評估將在近期召開董事會，確認對於與AOP商業仲裁的結果，是否提出挑戰。

此外，藥華藥也強調，該公司於2017年10月委託德國律師向AOP提出解約，迫使AOP於同年12月提供不齊全的臨床資料。爾後，美國食品藥物管理局（FDA）要求藥華藥提供更多臨床數據，藥華藥向AOP提出需求，由於仲裁案正在進行，AOP方配合陸續提供。

9月底，FDA要求AOP所持有的10年前臨床數據，AOP也配合提供資料。使公司得以完全配合FDA時程。最近又有好消息，由於資料齊全，雖近期疫情嚴峻，FDA仍積極要求藥華藥配合安排來台查廠事宜。

藥華藥強調，由於FDA已獲得來自AOP提供的臨床試驗數據，藥華藥將可在明年3月獲得美國藥證。法人預測，美國市場規模遠大於歐洲商機，初估應在10億美元以上。

另外，藥華藥表示，為維護公司信用及股東權益，公司將於近日已排定之董事會中，排入規劃以自有現金實施庫藏股之議題。詳細實施期間、張數及買回價格，待董事會決議並公告之。

藥華藥與授權夥伴AOP的國際仲裁案，經國際商會國 際仲裁院（ICC ）最終仲裁判斷，藥華藥須賠償AOP公司1.42億歐元（約台幣48億），導致藥華自22日起，已連續兩根跌停板，目前已修正至83.5元，在成交量能萎縮中，單日都有逾4千張賣單高掛。

(工商 )