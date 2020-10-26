櫃檯買賣中心第9屆第28次董事、監察人聯席會議通過達亞國際(6762)及長聖國際生技(6712)股票上櫃申請案，以及鼎創達(5304)終止股票櫃檯買賣申請案。

配合財政部推動調降證券商因法定造市所從事權證避險交易股票買賣證券交易稅稅率，櫃買中心董監事聯席會議亦通過「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」修正案，修正證券商營業處所經營衍生性金融商品避險專戶之帳號為888888–1。

(時報資訊)