《店頭市場》2上櫃、1下櫃申請案通過 08:172020/10/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心第9屆第28次董事、監察人聯席會議通過達亞國際(6762)及長聖國際生技(6712)股票上櫃申請案，以及鼎創達(5304)終止股票櫃檯買賣申請案。 配合財政部推動調降證券商因法定造市所從事權證避險交易股票買賣證券交易稅稅率，櫃買中心董監事聯席會議亦通過「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」修正案，修正證券商營業處所經營衍生性金融商品避險專戶之帳號為888888–1。 (時報資訊) #鼎創達 #申請案 #聯席會議 #證券商營業處 #經營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》博晟生醫、亨泰光申請上櫃案 本周審議 08:512020/10/26 財經 搭矽谷新創順風車 普訊創造百倍報酬的祕訣 04:102020/10/26 財經要聞 翻轉新世代 臺北國際創業週11／17登場 04:102020/10/26 專題周報 博晟、亨泰光上櫃案 將審議 04:102020/10/26 證券．權證 建商桃園買地 4個月破百億 04:102020/10/26 產業．科技 青安續辦 利率、寬限期更優惠 04:102020/10/26 財經焦點 零股盤中交易上路 人氣股交投熱絡 09:212020/10/26 財經 日電貿轉投資 陞達科11月底掛牌 04:102020/10/26 證券．權證 打造三星帝國 會長李健熙病逝 04:102020/10/26 國際大事 志信美麗灣案損失逾5億 賣地止血 04:102020/10/26 產業．科技 財經熱門新聞 地價稅即將開徵 兆豐銀行祭3大優惠 - 財經 - 工商 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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