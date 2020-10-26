上周五民主黨與白宮就新紓困案的談判仍存分歧，華爾街持續觀望，英特爾崩跌逾10%，重擊整個科技板塊，四大指數收盤近乎持平，漲跌不一。AMD上漲3.2%、FB上漲2.4%、VIDIA上漲1.72%、台積電ADR微漲0.11%，美光下跌2.81%、intel下跌10.58%。

上周五台股小高盤開出之後，因指數再度逼近萬三大關，市場追價意願轉趨保守，盤中指數再度翻黑，終場指數收12,898.82點，下跌18.21點，跌幅0.14%。

上周五OTC指數開高震盪，收在166.04點，漲幅0.28%。目前上方壓力在前波高點169點，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面：

(1)均線：上周五台股開高走低，收長黑K棒線。

(2)量能：成交量再縮至1,522.00億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

(3)技術指標：日KD指標高檔向下、MACB柱狀體走低，技術面呈現震盪格局。

(4)法人籌碼：三大法人合計-4.79億元；外資-27.70億元、投信+4.43億元、自營商+18.48億元。

操作建議，近期國際股市隨美國選舉與歐洲疫情變化而呈現大幅波動，台股近期因量能無法有效地擴增，預期短線仍將在12600~13000點來回區間震盪。短線操作建議可將焦點放在蘋果相關供應鏈，未來還有雙11與聖誕銷售等相關受惠股。

(時報資訊)