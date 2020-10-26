挺中天、反關台！破百車輛遊行挺新聞自由

中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，於今（26）日上午9時30分開始。立法院群賢樓外的濟南路，今日舉辦民主論壇聲援中天、捍衛新聞自由，國民黨立委也集結完畢，準備前往NCC，更有民眾深夜包車北上，力挺中天。

NCC史上頭一遭為電視台換照召開聽證會，會議9時30分開始，採不公開線上直播，與會人員更是事前保密到家，而高雄有許多民眾是自發性包40輛計程車，深夜北上力挺中天。

昨日高雄民眾也組車隊遊行，從鳳山行政中心開始集結，百輛車隊浩浩蕩蕩走上街頭，訴求台灣不能只有一種聲音、台灣媒體不能變成一言堂，戰車更掛上抗議布條，寫著NCC打壓媒體。

中天換照聽證會今登場，大批媒體等候。

中天換照聽證會，就怕爆發衝突，現場安排大批警力。

民眾表示，現在好像新聞台都是一面倒，變成一言堂，只要講到政府不對的東西，就被打壓，如果每一個電視台都只偏向一種政黨的話，整個社會就淪陷為，台灣只能只有一種聲音。

杏仁哥則說，南部人用行動來表示對中天的支持、對媒體的支持、對言論自由的支持，所以走上街頭表達訴求。

中天換照聽證會今日登場，攸關新聞自由的重要時刻，到底能不能成功換照，各界關注。

【現場直播】中天換照聽證會 民眾集結場外聲援一同守護新聞自由｜2020.10.26

(中時新聞網)