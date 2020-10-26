毅然放棄繼續留在大陸CBA打球，選擇找尋重返NBA打球機會的林書豪，如今終於傳出最新加盟誹聞了嗎？《Yahoo Sports》在26日引用大陸媒體說法，由於勇士主將柯瑞很喜歡豪哥打法，勇士正在考慮重新簽回豪哥，甚至籃網也在考慮當中。

林書豪生涯第1個球季就在勇士度過，當2010年NBA選秀落選，就是勇士給他一份兩年部分保障合約，他在2010-11年球季留下場均2.6分、1.4助攻與1.2籃板，直到2011年12月才被勇士釋出，隨後短暫待過火箭，接著才去尼克。

沒想到如今隨著勇士經歷上個徹底擺爛球季之後，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生已經恢復健康準備下季開打，搭配卓雷蒙格林、威金斯兩名主力，勇士下季確實有望重回爭冠行列，林書豪如獲加盟機會，很有機會跟隨勇士爭奪下季冠軍。

至於林書豪也曾效力過兩個球季的籃網，因為他們的老闆是跟豪哥同樣擁有台灣背景的蔡崇信，早就期望能在自己球隊當中加入亞洲因素，他跟豪哥也有不錯的私交關係，重返籃網確實很有可能，問題是豪哥待在籃網的發揮空間恐怕有限。

(中時 )