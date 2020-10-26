會計可以跟家屬討論病情、醫療？一名護理師在臉書PO文，靠北自家會計擅自與家屬討論醫療，還跟該家屬說都已經植物人了，不要動不動就送醫，是浪費醫療資源，甚至叫對方簽放棄急救，讓護理師傻眼，一個會計憑什麼講不要浪費醫療資源？

這名護理師網友在臉書《爆怨2公社》PO文，某床因爲癲癇抽慉發作，打給家屬協助送院治療，但家屬卻說入住前已經跟「會計」講好，病人是要往安寧方向處理，不到最後一刻瀕死症狀或血壓血氧掉，沒必要送院治療，且會計甚至跟家屬說，「已經是植物人了，不要動不動就送醫，是浪費醫療資源」，讓原PO聽了忍無可忍，衝去洗臉那會計，顧好簽約的事，醫療是護理部職責，錢都算錯還管醫療，管好自己的嘴吧。

原PO指出，會計不瞭解病人病況，憑什麼講不要浪費醫療資源、叫家屬不要救自己家人？「病況危及不送院，難道是送進辦公室給會計顧嗎？」一個會計又憑什麼叫家屬簽放棄急救？「你瞭解整個家庭，跟家屬跟護理部討論過了嗎？都沒討論過的東西你跟家屬講很爽。」已經不只一個家屬說會計講話不經大腦，只是這次真的太超過了。

對此，網友紛紛留言，「這會計也跨領域太遠了吧」、「原來會計可以決定人家生死，傻眼」、「非該領域的專業真的不必裝懂，可是偏偏各行各業中就是有這種人存在，看了很討厭」、「就算植物人，也是家人做主輪不到會計碎嘴」、「護理師辛苦了..」。

(中時新聞網)