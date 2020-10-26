美國眾議院議員佩洛西（Nancy Pelosi）周日表示，她正在等待白宮是否於周一對新冠激勵方案給出「最終的同意」（final yes）。

佩洛西表示，她已經請財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）對新冠病毒檢測與教育相關之懸而未決的問題給出明確答案。她在接受CNN訪問時表示：「我已在周五送交我們仍然存在的問題清單……我的理解是，他將在周末審查，我們將在周一得到一些回覆」。佩洛西表示：「我們仍在等待最終的同意。」

稍早前，白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）接受CNN訪問時，則抱怨佩洛西在談判時變更條件。佩洛西對此表示，共和黨人才應該為改變自己的要求而受到指責。

她表示，她仍然對眾議院在大選前進行表決抱持希望，儘管許多議員認為這是不可能的事。佩洛西又表示，法案的用語非常重要，否則川普可以「任意」支用配置好的撥款。

她並表示，如果民主黨人贏得白宮與參議院，同時保住了眾議院，她不會等到明年才重新起草這個沒有共和黨人就能通過的法案。佩洛西表示：「越早越好，人們現在就需要幫助，正在進行的談判將帶來具有追溯效力，且『更大、更好、更安全』的法案」。她表示：「本周這可能在眾議院發生，但能否在參議院發生，然後送交到總統的辦公桌上，則取決於麥康諾（McConnell）。

(時報資訊)