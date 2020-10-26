櫃檯買賣中心加速審查申請上櫃案，預計10月26日及27日召開上櫃審議委員會，分別審議博晟生醫(6733)及亨泰光(6747)申請上櫃案，OTC表示，希望今年IPO送件能達25家。

OTC市場今年因資金寬鬆交易熱呼呼，送件申請上櫃公司卻受新冠肺炎疫情影響較往年冷清，根據櫃買中心統計，109年截至10月20日止，申請上櫃家數為19家，新增上櫃掛牌家數為10家(不包含轉投控掛牌1家)，且有3家新上櫃掛牌公司係屬5+2創新產業，不過相較於全球，台灣疫情控制穩定，且股市多頭氣盛，讓原本觀望的欲申請上櫃的公司轉趨積極，櫃買中心亦加速審查。

即將於10月26日審議的博晟生醫公司係以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發，申請時資本額9億2000萬元，董事長為陳德禮，推薦證券商係元大證券、德信證券、群益金鼎證券及國泰證券；博晟生醫公司108年度營業收入為146萬1000元，稅後淨損為1億6290萬3000元，每股虧損為2.01元；109年上半年度合併營業收入為48萬5000元，稅後淨損為7011萬3000元，每股虧損為0.85元。

至於10月27日審議的亨泰光學公司主要從事硬式隱形眼鏡之研發、製造、銷售及隱形眼鏡護理產品之販售，申請時資本額2億2000萬元，董事長為吳泰雄，推薦證券商係永豐金證券及元大證券；亨泰光學公司108年合併營業收入為4億8834萬9000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億1528萬7000元，每股盈餘為5.59元；109年上半年合併營業收入為2億1572萬4000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為4555萬1000元，每股盈餘為2.07元。

OTC表示，希望今年IPO送件能達25家。

(時報資訊)