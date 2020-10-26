前「酒國名花」凌威威，曾參加環球中國小姐選美，前年和小11歲「岳飛後代」岳子樓閃婚，隔年又閃離，現仍在打官司，屋漏偏逢連夜雨的她，近日又因妹婿侵占自己畫作，妹妹為挺夫家，與她斷絕聯絡，搞到身心俱疲。

據《鏡週刊》報導，凌威威多年來提供畫廊多幅作品，一開始會給她賣出後的抽成，近年卻音訊全無，直到今年她要和新畫廊合作，需要大量作品，向對方要畫都不理睬，她只好在臉書PO文，對方才突然寄11幅還她，但還有約4成沒還，扣掉抽成至少得還20萬，而畫廊負責人還是自己的親妹婿。

除此之外，凌威威的離婚官司也還在進行，離婚原因是因為本來要和老公一起拍廣告，沒想到卻消失找不到人，要還房貸的一百多萬也沒入帳，她也透露老公本來性能力都正常，後來變「快槍俠」，他消失前一晚兩人還有發生關係，但他竟然「不舉」，讓凌威威懷疑他在外面養女人。

(中時新聞網)