「人不來沒關係，我把喜餅寄給你」，這樣的盛情難卻，背後卻暗藏心機。一名網友抱怨，他收到女同學喜帖，喜宴前一個月確定沒空出席，提前告知新人，不料對方竟寄來喜餅，還附上一張存摺照，要他「禮金用匯的」，讓人傻眼。

原PO在臉書社團爆料公社發文，他和這名女同學其實不熟，學校畢業後也沒見過面，只是偶爾在社群看到對方動態，大致了解近況。收到女方的喜宴意願表，想說兩人畢竟是同學，一開始答應去，後來實在喬不出時間，便告知無法參加，而且提前一個月講。

沒想到新娘「堅持寄喜餅」，還強調「這就是我們跟其他新人不同的地方」，但也不是寄免費的，新娘再line他一張郵局存摺照，提醒原PO「收到的時候再賴我喔」，甚至猛傳貼圖確認喜餅收到沒，來回幾天後，原PO不敵，把禮金匯了過去，「我是不是禮俗上哪不懂？怎麼跟我參加的都不一樣？」

網友大開眼界，熱烈討論，「怎麼沒跟她說下次一定到」、「不說還以為來討債的」、「喜餅換禮金划算，根本為了賺錢吧」、「連存摺都傳來也太離譜」。

(中時新聞網)