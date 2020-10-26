被封為「偶像教父」的孫德榮，這幾年養病並過著退休生活，但不甘安於現狀，最近開始「轉型」開頻道當YouTuber，而其實今年除了職業面對大轉變，他的生命也正經歷大關卡，過去曾吐露家族有59歲魔咒，而孫德榮12月20日將滿60歲，驚吐：「今年如果過關就過關了」，坦言因膀胱癌切掉膀胱，如今需要24小時帶著尿片。

孫德榮接受《三立新聞網》專訪，坦言罹癌後將生死看得很豁達，反倒親友比較緊張，總要他小心點，家人甚至要求他在浴室鋪防滑墊，因為地板是大理石材質，結果被孫德榮拒絕，理由是那個很醜，「我自己小心就好」。

孫德榮透露後事都安排好了，去年還辦了生前告別式，計畫過世後簡單在葬儀社弄個靈堂給親友看看，「死後告別式不辦，直接燒一燒」，人生幾經大起落的他，坦言其實沒什麼遺憾了，他當年成立威聚公司，捧紅羅志祥、歐漢聲、5566、183CLUB、七朵花等，堪稱締造台灣偶像黃金年代，他表示因為創造台灣這麼多歷史，所以不後悔，也奉勸年輕人找工作不要想著只工作8小時、周休二日，「跟老闆錙銖必較，等到老闆要升主管會升他嗎」。

而孫德榮個性很坦蕩直率，這同時也是致命傷，過去因為這個個性得罪很多人，也因合約問題跟羅志祥鬧不合，如今多年過去，孫德榮說已放下恩怨，還寫了長信給這些人，他問于美人自己這樣是不是很變態，于美人回他：「你是在減低自己的罣礙」，孫德榮也坦言自己會講出來的，就是沒事了，而這些長信將心結一一都解了，也透露收到信的人，都是立刻回，孫德榮也說自己這一生最大的驕傲，「是沒有對不起別人，通常都是別人負我」。

他在2013年發現膀胱癌3期，坦言即使在圈內呼風喚雨，在病痛面前仍是不得不低頭，因此切除了膀胱防止癌細胞擴散，他還因此戒了菸，不是為了養生，而是不想掛尿袋去外面抽菸被指指點點，術後他想方設法遮尿袋，才敢去外面吃飯，打開這個心結，足足花了他1年時間，如今因為裝人工膀胱，約1個半小時要上廁所一次，過程要費心注意，導致睡眠品質不太好，又因人工膀胱的絨毛會吸髒東西，如果抵抗力差一感染會發燒發炎，所以他不能憋尿，只能24小時帶尿片，但從外觀看來其實沒什麼異狀，辛苦麻煩只有自己知道，但孫德榮正向面對：「要學習與他共舞，要不然怎麼辦」。

(中時新聞網)