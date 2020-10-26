華爾街分析師、公共衛生學者預期民眾經濟與生活受新冠疫情影響，要恢復正常需更長時間，甚至到疫苗開發出來後也別太樂觀，但白宮幕僚漲米多斯(Mark Meadows)卻表示，美國政府將不會去控制疫情。

米多斯周日說：「我們將不會去控制大流行。因為我們將獲得疫苗、有效治療方式與其他緩解症狀方式。我們須要做的是確保我們有適當的緩解因子，不論是療法、疫苗，或是處置方式來確保人們不會因新冠死亡。」他表示，新型冠狀病毒像流行性感冒，只是另種具有傳染病疫苗，而川普政府正努力在遏制它。

美國上周四、六通報病例數都擠進單日新高榜前5，白宮繼月初總統川普(Donald Trump)在內多人確診後，副總統彭斯(Mike Pence)的幕僚團隊至少5人檢測呈陽性，恐面臨第2波群聚感染。但彭斯的辦公室表示，副總統不會因此自主隔離。

以保險業務為主的跨國金融公司、管理資產超過6600億美元的宏利(Manulife)投資組合經理查普曼(Chris Chapman)稱，即使有成功的疫苗出現，也不會成為經濟復甦的萬靈丹。他說：「要實際回到疫情前的增長趨勢，可能要1年多。儘管疫苗可望在明年某個時候被開發出來,但經濟恢復的時間會被推遲。」

查普曼指出，數十年來經濟難關多半依靠各國財政部長與中央銀行擺脫危機，只要適量資金最終都能讓經濟復甦，但這次投資者在關注財政刺激措施之外，也期待在醫學上的突破來提高確信，疫苗仍是讓家庭、企業今年為應對風險儲備的現金釋放出來的關鍵，而經濟全面恢復，效果需要這些資金投入後一段時間才會顯現。

多家藥廠表明，若研發中的疫苗效果良好，可能會在今年底前請求緊急使用許可，並開始在部分人群中施打，全球進入後期試驗階段、約10種疫苗日前其中數種雖因受試者出現不明併發症喊停，但現在已經全面恢復試驗。

但倫敦帝國理工大學公共衛生教授佛格森(Neil Ferguson)依然認為，疫苗進度沒那麼快。他說：「很可能明年春季末會有足夠數量疫苗來保護最脆弱的群體。但至少在那之前，很不走運地，生活仍將再重新開放社會和控制病毒間保持平衡。」

(中時新聞網)