邁阿密熱火在2020年總冠軍賽敗北，總裁萊里(Pat Riley)很不服氣，他說湖人的總冠軍後面應該打個星號(*)。然而萊里並不是質疑疫情造成的賽季改變，畢竟熱火也打進總冠軍賽，質疑賽制就是質疑自己球隊了。萊里的意思是熱火有兩名主力戰將受傷，湖人打敗的是不完整的熱火。

萊里告訴《邁阿密先鋒報》說：「湖人堂堂正正擊敗我們，但後面必須有個星號。如果我們的Bam(阿德巴約)、Goran(卓拉吉奇)在100%狀態，應該可以打到第7場。Goran是我們的得分王。我只是想看我們完整的球隊能打成怎樣。」

今年的熱火令人刮目相看，季後賽打敗東區老大公鹿，即使陣中有傷兵也與湖人相持6場。熱火季後賽有6人場均得分達到兩位數，這種戰力平均的隊伍少掉卓拉吉奇(19.1分)、阿德巴約(17.8分)的影響當然很大，不像湖人的戰力集中在兩位天王詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)身上。

萊里與湖人、詹姆斯都有淵源，他是80年代湖人王朝的總教練，後來在熱火當總裁，主導詹姆斯加盟再奪兩冠。萊里曾批評過詹姆斯，但他這次也承認「LeBron是當今最好的籃球員」，畢竟先前敗於湖人的火箭與金塊都不是弱隊。

(中時新聞網)