關於杭特的醜聞，陳文茜提到2016年美國大選，若再重演希拉蕊假消息事件，美式民主恐怕從此成為國際笑柄。（資料照／文化局提供／林欣儀台中傳真）

前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）踢爆，美國大選民主黨候選人拜登兒子杭特（Hunter Biden）電腦中有大量未成年少女圖片，甚至與14歲女孩發生不當關係。對此，資深媒體人陳文茜表示，這一連串所謂的驚人「爆料」，可能重演2016年的希拉蕊假消息戲碼，而美式民主恐怕從此成為國際笑柄。

陳文茜在臉書指出，過去10天美國大選最勁爆，但很多人卻很可能沒聽過、沒看過的一條大新聞，就是紐約郵報有關杭特私人郵件的爆料，之所以勁爆，是因紐約郵報聲稱掌握到的硬碟檔案當中，不只有他在烏克蘭和大陸做生意時的私人郵件，洩漏他利用父親，也就是時任副總統拜登的影響力，來換取利益的證據。

報導中還放上多張杭特的私密照片，陳文茜說，這些照片傳到社群網路後，引來各式各樣的捕風捉影和揣測，甚至包括不少中文媒體都直接轉載這些未經證實的訊息，聲稱杭特可能涉及性犯罪。

陳文茜表示，這一連串所謂的驚人「爆料」，許多美國選民可能反而不太清楚，因主流大型媒體，像是紐約時報、華盛頓郵報和CNN，都不願刊登和跟進。第一，這些內容屬於私領域；第二，涉及重大指控可能影響選情，卻未經嚴謹查核，真實性有待商榷的消息，甚至連一向堅持不做言論審查的社群平台，包括臉書和推特，也罕見大動作在第一時間主動封鎖這批爆料文章的分享，甚至停止白宮發言人的帳號運作，不讓他轉貼相關報導。

陳文茜提到2016年美國大選，希拉蕊就是因俄國在社群網路散播假消息，導致選情大逆轉，如果這一回，再次上演類似的戲碼，美式民主恐怕從此成為國際笑柄。

(中時新聞網)