台海局勢緊張，台灣人是否願意為國家出戰成為熱門話題。據一民調結果顯示，若大陸出兵攻打台灣，有高達77.6%的民眾願意為台灣而戰。但更有高達9成以上的台灣人希望與大陸和平相處。對此，台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，他對民調結果很詫異，這民調表現出台灣對於開戰的矛盾態度。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會於24日舉辦「台海安全」民調發表會。民調顯示，90.4％受訪民眾希冀兩岸和平相處，81.4％贊成兩岸人民多交流往來，36.6％願意到中國大陸發展；但也有66.0％的受訪者願意為台獨而戰，而若大陸主動侵犯台灣，則有77.6％的受訪者願意保衛台灣。

港媒《中評網》報導，王崑義對這民調結果感到很詫異，這民調所呈現的，就是台灣人戰爭意志很強，但真的要去打又心裡又感到害怕。他認為，這就是台灣人矛盾的地方。

王崑義更指出，外界都認為台灣是美國的一個棋子或是一張牌，但台灣如果沒有實力，根本連做棋子的資格都沒有，所以其實是台灣的實力其實很強大，可又被當棋子在使，這也是台灣很矛盾的地方之一。

(中時新聞網)