台股零股盤中交易26日上路，加權指數26日開在12,923.55點，台積電（2330）、華邦電（2344）、友達（2409）、群創（3481）等早盤上揚，成為盤面的人氣股。

受到投資人密切關注美國紓困協商的影響，美國四大指數10月23日在平盤附近上下震盪、終場漲跌互見。

道瓊工業平均指數10月23日下跌0.1％（28.09點）、收28,335.57點；周K線下跌0.95％。那斯達克指數上漲0.37％（42.48點）、收11,548.28點；周K線下跌1.06％。費城導體指數下跌0.43％（10.22點）、收2,360.23點；周K線下跌1.65％。

永豐投顧指出，受美國紓困案反覆不定、疫苗實驗失敗以及歐美新冠病例增多等負面訊息干擾下，歐美股市多半下挫，台股加權指數在高檔徘徊，近一周表現較歐美股市強，主要還是第三季財報即將揭露，在基本面有所支撐情況下，多頭逢低承接，空頭拋售意願也不強，形成目前盤勢膠著情況。

在量能部分，受美國大選不確定因素，5日均量縮至1,620億元，永豐投顧預期，量能萎縮情況可能將持續至美國大選過後。

(工商 )