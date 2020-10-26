中芯國際2020年10月初一紙公告證實已被列為美國出口管制對象，內含美國技術的半導體材料、設備出口中芯需通過許可。DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，美方此舉除影響中芯國際先進製造技術推進、成熟製程產線運轉，亦牽絆中國大陸IC設計業者投片生產，影響中國大陸半導體產業自主化發展大計，且與中國大陸密切合作的美國半導體供應鏈亦將受到波及。

中芯國際在缺乏美方先進設備與材料的情況下，除14奈米以下先進製程發展可能停擺，量產主力的40奈米及以上成熟製程在材料取得、機台調校與更新等作業也將受影響。

因中芯扮演中國半導體製造的重要角色，DIGITIMES Research認為，美方此舉恐衝擊中國大陸半導體產業發展，其中，IC設計業者將首當其衝，進而連累IC封測產業，使中國大陸更難達成半導體自主化發展目標。

從另一角度觀察，美國半導體供應鏈也與中芯國際合作甚深，中芯採購設備來源仍以美商為大宗，美國IC設計業者亦在中芯投片生產，故美方制裁中芯也勢將波及相關美國半導體業者原有運作步調。

縱使華虹、華潤上華等中國晶圓代工業者或可承接源自中芯的轉單，然考量中美貿易戰、生產技術與良率等因素，台、韓晶圓代工業者較有接獲轉單機會，然需視晶圓代工產能與接單意願而定。

(工商 )