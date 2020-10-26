恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）在NXP Connects 2020線上峰會的開幕主題演講中，恩智浦半導體執行長Kurt Sievers宣佈與Volkswagen針對電動汽車（Electric Vehicle；EV）展開合作。

Volkswagen已在其創新MEB平台採用恩智浦電池管理系統（Battery Management System；BMS），幫助增加續航里程、延長電池使用壽命並提高安全性。恩智浦BMS提供出色的靈活度與可擴展性，能滿足當今電動汽車客戶的各類需求，無論是打造如突破性電動車ID.3的小型轎車（compact car）、插電式混合動力車（plug-in hybrid），以及諸如ID.4、奧迪e-Tron或保時捷Taycan的豪華電動車。

Volkswagen AG 汽車能源供應暨高壓系統開發主管Holger Manz博士表示，作為Volkswagen首波電池電動汽車計畫的一環，在2029年前，我們將推出多達75種全電動車型。出色的電池管理系統不但提供功能安全性，還能在多款車型間擴展，使其能更輕鬆地實現電池的全部潛能、最佳化續航里程並延長電池的使用壽命。

儘管電動汽車（EV）已歷經多年發展，但該領域面臨的核心挑戰仍然是延長續航里程。隨著ID車系的發佈，Volkswagen將透過提供45 kWh、58 kWh或77 kWh的電動汽車產品，突破電動汽車續航里程的極限。在效能高達100 kW的直流電（DC）快速充電模式下，中等容量電池可在30分鐘內達到260英里的續航里程。而大容量電池可使車輛在滿電後行駛多達340英里。

恩智浦半導體技術長Lars Reger表示，Volkswagen為即將到來的電動汽車時代提供豐富選擇。我們很自豪能夠提供支援跨車型擴展的精密系統級（precision system-level）解決方案，此解決方案在簡化設計的同時，還能提供最高等級的安全性。

目前，全球排名前20名的汽車製造商中，已有16家在設計中採用恩智浦電池管理解決方案。

(工商 )