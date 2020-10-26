基於感測器在物聯網（IoT）的應用有賴於類比功能和數位控制能力的相互結合，以滿足低成本、小尺寸、高效能和低功耗等一系列高挑戰性的要求。Microchip Technology宣佈推出PIC18-Q41和AVR DB微控制器系列，首次將先進的類比周邊和多電壓操作與周邊連接能力相結合，提高系統整合度和縮短訊號擷取時間，並提供在單一設計環境中操作的便利性和效率。

Microchip 8位元微控制器業務部行銷副總裁Greg Robinson表示，Microchip為高性價比的PIC和AVR微控制器增加了易於使用的類比功能，以便設計人員能夠滿足大規模物聯網系統的要求。憑藉統一、無縫接軌開發工具的體驗，設計人員可以將這些微控制器作為單晶片控制器，也可作為大型系統中智慧類比訊號調整的元件。

為了滿足空間受限的感測和測量應用（如物聯網終端節點和工業、醫療設備、可穿戴設備、汽車和照明系統）對訊號調整的需求，PIC18-Q41系列微控制器具有可配置的運算放大器（Op Amp）和帶計算功能的類比數位轉換器（ADC）以及數位至類比轉換器（DAC），特別適合物聯網和大規模人工智慧（AI）的邊緣應用，包括智慧工廠的預測性維護邊緣節點。PIC18-Q41微控制器採用緊湊的14和20接腳封裝，適合與Microchip的32位元微控制器和其他需要類比整合的控制器搭配使用。

混合訊號物聯網系統通常包括多個電源領域，AVR DB微控制器系列簡化了這些設計的挑戰，同時透過整合真正的雙向電位轉換器來降低成本。這可以減少汽車、家電、HVAC和液體測量等各種應用的成本。AVR DB微控制器新增三個獨立且高度可配置的運算放大器、一個12位元差動式類比至數位轉換器（ADC）、10位元數位至類比轉換器（DAC）、三個零點交越檢測器和核心獨立周邊（CIP），是幾乎是所有涉及類比訊號調整和處理功能應用的理想選擇。

PIC18-Q41和AVR DB微控制器系列支援Microchip的MPLAB X 整合式開發環境（IDE）、MPLAB程式產生器（MCC）和MPLAB Mindi類比模擬器。MCC是一種免費的軟體外掛程式，提供一個圖形介面，用於配置周邊和應用程式的特定功能。除了MCC之外，AVR DB還支援Atmel START、Atmel Studio和協力廠商工具（如IAR和GCC C編譯器）。MCC和START可協助類比和數位設計人員透過圖形化使用者介面輕鬆配置運算放大器系統，以滿足各種典型用例的需求，且無需編寫程式。

這兩款微控制器系列都支援具有程式燒錄和除錯功能的結合、高性價比開發板：PIC18F16Q41 Curiosity Nano評估工具套件（EV26Q64A）和AVR DB Curiosity Nano評估工具套件（EV35L43A）。PIC微控制器系列和AVR微控制器系列配備快速入門指南，可快速協助啟動專案的開發。

PIC18-Q41和AVR DB微控制器提供多種記憶體大小、封裝和價位。PIC18-Q41單價為0.65美元，10,000顆起售，AVR DB單價為0.95美元，10,000顆起售。

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