台股10月23日全體上市公司總市值為39兆3,078.19億元，較前周五（16日）總市值增加4,586.17億元，周增幅為1.18％。大展投顧本周看好四大題材類股，包含：蘋概股、海運股、汽車股、記憶體股等，預期本周指數在12,200-13,000點區間震盪。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國總統辯論後，民調結果出爐，拜登獲5成3支持勝川普，較為親中的拜登若當選，市場預期貿易戰、科技戰、制裁的強度將會減緩，有利全球恢復秩序；且拜登提出擴大財政支出及發展新能源，長期有利原物料族群及新能源。

2.中國大陸第四季樂觀，雙11購物節將開跑；易綱表示，中國大陸今年經濟增長可保二；發改委表示，今年汽車銷量有機會接近去年水準，中國大陸下半年經濟復甦，有利全球經濟表現。

3.盤中零股制度將在26日上路，有利高價股買氣。

(工商 )