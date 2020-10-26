台股累計今年初開盤迄10月23日共196個交易日，集中市場總成交值為37兆2,810.04億元，市場日均值為1,902.09億元，股票成交量週轉率為90.68％。群益證券看本周台股指數區間為12,700-13,000點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、蘋概股、塑化原料股、汽車零組件股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.經濟部公佈9月外銷訂單500.3億美元，創歷年單月新高，較上月成長10.0％，較去年同期則增加9.9％，連七個月正成長，並預估10月外銷訂單可望繼續走揚，約為515億至530億美元，月增2.9至5.9％，年增8.9~12.1％。

2.中經院上修台灣2020年經濟成長率至1.76％，較7月的預測值1.33％增加0.43個百分點；第2季為這波的谷底，下半年便顯著回溫，第3、4季經濟成長率分別為2.77％、2.55％，並預測2021年經濟成長率為3.42％。

3.蘋果iPhone 12新機全球預購火熱；蘋果大陸官網，iPhone 12首批貨源已搶購一空，全系列產品發貨時間已排到兩到三週之後，美國市場部分型號新機預估交付時間順延至11月，可望帶動蘋概股營運增溫。

(工商 )