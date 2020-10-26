美國總統大選情勢與疫情發展持續影響各國股市表現，台股上周五下跌18.21點、或0.14%，收12898.82點，日K翻黑，成交值縮至1516.55億元，一周上漲148.45點、或1.16%，周K翻紅。三大法人一周買超99.04億元，其中外資買超141.09億元、投信賣超2.34億元、自營商賣超39.71億元。分析師表示，美大選前，台股大盤難脫震盪整理格局，選前操作選股不選市，可留意業績成長、股價修正後具投資價值者，逢低分批加碼，或利用台股基金持續定期定額，中長期布局。

分析師指出，在美國總統大選前，整體行情難大起大落，本周先聚焦國內外重量級科技廠財報，及相關供應鏈輪動表現。國際方面有10月29日的超微，10月30日的臉書、蘋果；國內方面則關注10月26日的旺宏(2337)、10月28日義隆(2458)、10月29日亞德客-KY(1590)、聯電(2303)、台達電(2308)、友達(2409)等，以及10月30 日的聯發科(2454)和譜瑞-KY(4966)、中華電(2412)。

此外，美國總統大選倒數，選舉結果牽動股市，也影響未來產業變化，台廠相關族群預料也將隨之波動。分析師指出，由於川普政策對尖牙股為主的科技股較有益，而拜登政策則利於綠能及生技股，但雙方政策相關連動股都是目前產業重要的發展趨勢，若遇上短線波動，可擇優作長線布局，而綠能政策也是蔡政府重要政策，惟分析師提醒，台灣綠能概念股中，離岸風電族群已見具體獲利，但太陽能族群則尚未有穩定的獲利，即使產業趨勢看好，仍宜慎選個股。

(時報資訊)