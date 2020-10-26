年近70歲的陳姓老翁，疑因不滿大兒子工作忙碌無法幫忙照顧母親，26日凌晨縱火燒毀大兒子停放在台南市北區路邊的大型遊覽車。消防人人員獲報前往滅火，火勢在1小時內被撲滅，沒有人員傷亡。不過，陳翁縱火後，竟開車前往消防局土城分隊自首，還帶著酒意對消防人員訴苦，大嘆道「養子無路用」，也怨自己「在傻什麼、竟放火燒兒子遊覽車，乾脆打死我好了？」

已不勝酒力的陳男，還醉倒在土城分隊的地板上，消防員查知凌晨2點多北區的確發生遊覽車火警案，立即通報轄區市警五分局前來將醉得不醒人事的陳男帶回警局，待酒醒後再訊問。

凌晨2點多，消防局119勤務中心接獲民眾報案，指北區中華北路1段與安南區安明路附近，有1輛停在路邊的遊覽車突然起火燃燒。當消防人員到場時，遊覽車的後方已經陷入火海，即拉水帶滅火，火勢在1個小時內被撲滅，幸好沒有人員傷亡，也沒有波及附近住宅，初判有人為縱火可能。

凌晨近3點時，消防局土城分隊通報119，有1名老翁前往分隊自首，自稱放火燒遊覽車，消防局隨即通報警方將人帶回偵辦。

40多歲的陳姓遊覽車車主，發現自己的生財工具被燒得幾乎全燬，一臉無奈。

據了解，陳姓老翁因長期照顧年邁妻子，體力已不堪負荷，他有3名兒子，其中3子入獄服刑，近來他與長子、次子商量如何輪流照顧妻子時，開遊覽車的長子竟以工作忙碌為由不太搭理，他一時氣不過才放火燒長子的遊覽車，犯後自知做錯事才自首。

(中時 )