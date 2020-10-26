今天上午9點08分，宜蘭發生芮氏規模4.7地震，震央位在蘇澳，深度63.7公里。各地最大震度，宜蘭、新北都是3級。

9點一過，大台北地區民眾突然明顯感覺到上下震動，這起地震規模達4.7，雖深度逾60公里，但發生在陸地上，仍有強烈感受。

各地最大震度，新北市、宜蘭縣都是3級；台北市、桃園市、新竹縣2級；花蓮縣、台中市、苗栗縣、南投縣1級。

(中時新聞網)