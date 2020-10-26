上下跳！宜蘭4.7地震 大台北震度3級 09:142020/10/26 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭今天上午發生芮氏規模4.7地震，震央位在蘇澳。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午9點08分，宜蘭發生芮氏規模4.7地震，震央位在蘇澳，深度63.7公里。各地最大震度，宜蘭、新北都是3級。 9點一過，大台北地區民眾突然明顯感覺到上下震動，這起地震規模達4.7，雖深度逾60公里，但發生在陸地上，仍有強烈感受。 各地最大震度，新北市、宜蘭縣都是3級；台北市、桃園市、新竹縣2級；花蓮縣、台中市、苗栗縣、南投縣1級。 (中時新聞網) #宜蘭 #4.7 #台北 #地震 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上下跳！宜蘭4.7地震 大台北震度3級 09:142020/10/26 生活 台南交流道之亂 黃偉哲槓林佳龍：看不出必要性 10:402020/10/26 生活 台北ITF旅展 福容大飯店餐券買10送2、住宿券2.3折起 11:452020/10/26 寶島 竹縣滑輪溜冰場 民眾慢跑廠商傻眼 04:102020/10/26 地方新聞 呆水溫泉 搶攻礁溪頂級度假 04:102020/10/25 產業．科技 宜蘭石城釣客落海 老翁不治 13:002020/10/26 社會 志信美麗灣案損失逾5億 賣地止血 04:102020/10/26 產業．科技 短評／紅帽子與高帽子 04:102020/10/25 時論廣場 秒到海外 宜蘭礁溪一玩打盡異國風 09:552020/10/26 旅遊 Forchetta 台灣食材星級美味 04:102020/10/25 時尚消費 生活熱門新聞 國1台南交流道出口招牌改這樣 網一看照片傻：林佳龍太神啦 - 生活 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 煮完水餃的水別倒！內行曝：白湯底有這神奇功用 - 生活 變天！更強冷空氣周四報到 這兩天雨最大 - 生活 全聯芋頭布丁蛋糕引爆搶購潮 她一翻盒子底部驚：太有誠意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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