2020年10月25日，農歷九月初九，2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式在青島奧帆中心舉辦。此次活動由山東省媽祖文化交流協會、青島市媽祖文化聯誼會、青島市台灣同胞投資企業協會主辦。青島市政協原主席胡延森，山東省人大常委、青島市政協副主席劉光燁，農工黨山東省委秘書長付軍、青島市台港澳辦主任紀家棟、青島市人大常委會民僑外工作室主任王岐以及山東省媽祖文化交流協會會長趙起良、青島市台灣同胞投資企業協會監事長黃清蓮、青島市台屬聯誼會副會長薛月海等領導和嘉賓出席活動。

此次活動旨在深化海峽兩岸媽祖文化交流，讓兩岸民間交流在文化、信仰與民俗等方面有更大的融合，達成“同根同源”、“血濃於水”的深度認知。通過媽祖文化這一中華優秀傳統文化的弘揚與傳承，讓青島與台港澳地區、海上絲綢之路沿線國家的民眾交流更加親密，合作更加融洽，在文化、經貿和旅遊等方面有更廣泛的合作，以期達成共贏。

媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式旨在深化海峽兩岸媽祖文化交流。(圖/山東省媽祖文化交流協會提供)

活動現場舉行了祭拜媽祖典禮，向媽祖行三獻禮儀式，台灣媽祖聯誼會、基隆聖安宮、新港奉天宮、台中旱溪樂成宮等多個台灣媽祖友好宮廟進行了現場連線，表達了對兩岸共同的媽祖信仰文化的深切情感。

活動現場舉行了祭拜媽祖典禮，向媽祖行三獻禮儀式。(圖/山東省媽祖文化交流協會提供)

(中時新聞網)