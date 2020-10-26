聽說自己好友保羅可能加盟湖人的謠言，熱火退役球星「閃電俠」韋德竟然公開建議保羅應該前往湖人打球，更建議湖人續簽隆多，因為韋德很期待詹姆斯、保羅與隆多3名最聰明球員同隊打球，卻完全忘記保羅兩年前曾跟隆多打過架！

「你看看本季詹姆斯和隆多一起打球模樣，他們是有史以來最聰明的兩名球員，對於比賽的理解程度，至少領先對手兩到三步，而保羅也是這樣的人，」韋德說，「如果你再把保羅加進湖人的話，我的老天！那簡直是統治聯盟的存在。」

只是韋德忘記2018年10月21日發生過什麼事，當時效力火箭的保羅，直接就在自己好友詹姆斯面前，跟隆多爆發激烈鬥毆動作，畢竟兩人早已互看不爽多年，如今假如把保羅與隆多同時放在湖人打球，天曉得會鬧出多嚴重的內訌。

況且保羅身上還背著兩年8000萬美元的毒藥合約，湖人根本沒有那麼多的薪資空間可以容納保羅，當前湖人最重要的任務，還是趕緊把「一眉哥」安東尼戴維斯的續約談判搞定，然後盡量利用剩餘薪資空間，努力增添下季完成衛冕機率。

(中時 )