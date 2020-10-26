台中市1名何姓女直播主，25日深夜11點多以臉書直播，揭發北屯區1起疑似虐童案，引發1千多名網友關切。何女說，女性友人2名幼子遭逼「餵餿水」、「餵菸草」、打完哭鬧就關陽台等，疑凌虐行為，令她很氣憤，除了報警也親自到場拯救無辜孩童，2名幼童被救出送醫檢查，身上都有傷痕。警方獲報除將涉案男子帶回派出所偵訊，社會局緊急介入調查。

何姓女直播主說，當初20歲生母孤立無援向她求助，據了解是因為財務因素，對方疑似打小孩母親及小孩。她指證歷歷說，小孩被餵食菸草、餿水、虐打等，因為生母年輕無力處理，她也是為人母，趕緊報警，一切交由司法來處理。

剛滿月的女嬰臉上大塊瘀青，送醫院驗傷。（翻攝何女直播／張妍溱台中傳真）

警方獲報後，派出10餘名警力、3輛警車到事發現場，到報案地點持看，生母也現身，何姓女直播主的20餘名友人不斷關切「小孩會有危險」，最後員警請屋主開門，發現2名剛滿月的女嬰與近2歲的女童，疑似有傷送醫，當場將該名前雇主與同夥嫌犯帶回偵訊。

何姓女直播主不斷請網友不要到現場聚集，因為警察已經在處理，直播長達1個多小時，有4640多則留言，網友憤怒留言：「好心疼」、「小孩是無辜的快救小孩」、「這個事太離譜」、「為何囚禁別人的孩子」有網友看到女嬰滿臉瘀青，重複留言「我很生氣」等語。

(中時 )