國民黨主席江啟臣日前指出，目前國民黨的年輕人支持度已經從3月時的10%提升到近40%，主要是因為國民黨內部有諸多調整，讓民眾有感；而前黨主席朱立倫受訪時也指出，有一部份的原因也是因為目前民進黨政府的所作所為令民眾相當反感、太囂張，期許國民黨可以持續努力，培養更多的年輕生力軍。

朱立倫在25日出席「青年發展趨勢論壇演講」時指出，目前國民黨正在持續改變，目前國民黨最重要的是走回主流價值，讓年輕人有所認同，獲得年輕人的認同與支持可以吸引更多的年輕人加入，培養更多的年輕人、進而讓國民黨更好；朱立倫表示，目前民進黨太強、太囂張了，許多政策都蠻橫不講理，希望民眾可以支持國民黨抗衡的力量，讓台灣在競爭中進步。

而近來對於國民黨在2022年的布局有許多傳言，傳出江啟臣可能會參選2022年的桃園市長，對此，曾擔任桃園縣長的朱立倫表示，國民黨真正要努力的重點是深耕基層，了解民意，桃園他待過8年，桃園是很重視情感，也是一個年輕都市。他認為國民黨只要找回主流價值，讓年輕人認同，那2022能夠勝選的不會只有一位，很多位都能夠勝選。

(中時新聞網)